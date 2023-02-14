VK всё это время была зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Теперь она переходит в РФ

VK Company Limited является основным юрлицом компании, которому принадлежит российская ООО «ВК». Отмечается, что после перерегистрации VK рассчитывает сохранить статус международной публичной компании. Как уточняют «Ведомости», это значит, что компания сможет регистрироваться в одном из «российских офшоров» – специальных административных районов (САР) в Калининградской области или на острове Русский в Приморье.

«В текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомициляция соответствует интересам компании и ее акционеров, а также является передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций», — заявила сама VK.

Эксперты говорят, что перерегистрация нужна компании в том числе для того, чтобы её не затрагивали санкции.