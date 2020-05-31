Вход на сайты с учётной записи Apple оказался небезопасен

Сама компания описывает эту функцию как «быстрый, простой и более безопасный способ входа в программы и на веб-сайты с помощью уже имеющегося идентификатора Apple ID». Однако специалист нашёл в нём уязвимость.

По его словам, если стороннее приложение само никак не защищено, злоумышленник может подделать токен, связанный с идентификатором любой электронной почты, и выдать его за действительный, используя открытый ключ Apple. Это позволяет мошеннику получить полный доступ к аккаунту на любом сайте или в приложении.

Уязвимость была обнаружена ещё в апреле. В Apple утверждают, что уже устранили её.