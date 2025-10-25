Входящее в «Калашников» ЛОМО поставило оборудование в детский медцентр Читы

Система СВ-1 предназначена для диагностики и лечения различных заболеваний. Она обеспечивает высокое качество изображения и помогает врачам точно проводить процедуры.

В комплект поставки вошли гастродуоденоскоп ГДБ-СВ (9,5)-1 ЛОМО и колоноскоп КБ-СВ (12,9)-3 ЛОМО. Оборудование позволяет проводить широкий спектр исследований желудочно-кишечного тракта у детей с «максимальной точностью и безопасностью».

АО «ЛОМО», напомним, является одним из ведущих предприятий в России по производству оптических, оптико-электронных, оптико-цифровых и оптико-механических приборов, систем и комплексов.