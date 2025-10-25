Входящее в «Калашников» ЛОМО поставило оборудование в детский медцентр Читы

Опубликовано 25 октября 2025, 15:451 мин.
Входящее в «Калашников» ЛОМО поставило оборудование в детский медцентр ЧитыСовременное, эндоскопическое
АО «ЛОМО» (концерн «Калашников») поставило в Детский клинический медицинский центр Читы современную систему видеоэндоскопии СВ-1. Компания выиграла конкурс на поставку.
Система СВ-1 предназначена для диагностики и лечения различных заболеваний. Она обеспечивает высокое качество изображения и помогает врачам точно проводить процедуры.
В комплект поставки вошли гастродуоденоскоп ГДБ-СВ (9,5)-1 ЛОМО и колоноскоп КБ-СВ (12,9)-3 ЛОМО. Оборудование позволяет проводить широкий спектр исследований желудочно-кишечного тракта у детей с «максимальной точностью и безопасностью».
АО «ЛОМО», напомним, является одним из ведущих предприятий в России по производству оптических, оптико-электронных, оптико-цифровых и оптико-механических приборов, систем и комплексов.