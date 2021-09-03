«ВКонтакте» и «Одноклассники» начнут помечать посты антипрививочников как недостоверные

Пока нововведение запускается в тестовом режиме. Метка будет показываться при просмотре поста. То есть блокировать информацию никто не будет. Соцсети примут решение, оставлять ли функцию, по результатам тестов и обратной связи от пользователей.

Как пояснил руководитель команды модерации «ВКонтакте», в соцсетях появляется информация о том, что «раковую опухоль можно вылечить мёдом, что чеснок и настой имбиря защищают от коронавируса, а вышки 5G его распространяют, что Земля плоская, а прививки вызывают аутизм». Поэтому «ВКонтакте» будет помечать такие посты.

Метки будут ставить на информацию, на которую пожалуются пользователи, после дополнительной проверки. Поэтому ОК и VK приглашают фактчекеров, профессиональных журналистов, учёных и общественные организации к совместной работе.