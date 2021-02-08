«ВКонтакте» месяц не даёт вывести деньги владельцам сообществ

Как пишет Roem, VK Donut работает через платформу интеграции донатов Boosty. А она организует транзакции с помощью ЮMoney. В январе же Центробанк ввёл ограничения для ЮMoney на платежи. После этого у «ВКонтакте» перестал работать вывод средств на карту.

Проблема в том, что на счёте VK Pay, где можно было бы хранить деньги, есть лимит — 60 тысяч рублей. У некоторых сообществ соцсети заработок на донатах в месяц превышает сотни тысяч рублей. При превышении суммы в 60 тысяч рублей владелец должен за 10 дней вывести средства, а если этого не сделать, то оставшиеся деньги можно будет получить только через поддержку.

Сервис VK Donut приостановил вывод средств на банковские карты 13 января. Представитель «ВКонтакте» сообщил журналистам, что проблема будет решена в течение недели.