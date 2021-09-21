«ВКонтакте» начала блокировать личные страницы оппозиционеров

Соцсеть объяснила эти действия тем, что выполняет требование Генпрокуратуры. Ранее за неудаление призывов к митингам «ВКонтакте» была оштрафована два раза — на 1,5 млн рублей. За повторное нарушение соцсети придётся выплатить штраф в размере одной десятой от годовой выручки.

О блокировке страницы в частности сообщила бывший координатор штаба Навального в Тамбове Диана Рудакова. Она заявила, что весь день делала репосты записей про «Умное голосование». Блокировка коснулась и экс-глав тверского, хабаровского, ростовского и казанского штабов. К слову, глава последнего штаба умерла в 2019 году.