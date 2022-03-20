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«ВКонтакте» начала блокировать паблики и личные страницы пользователейНа основании требования Генпрокуратуры
СМИ со ссылкой на Telegram-канал «Avtozak LIVE» сообщили, что соцсеть «ВКонтакте» начала блокировать паблики и личные страницы пользователей. В частности, теперь недоступна фан-группа политолога Екатерины Шульман.
Если попытаться перейти на эту страницу, то можно прочесть следующее: «Этот материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 24.02.2022 № 27-31-2020/Ид2145-22». Данное требование Генпрокуратуры касается информации по вооружённому конфликту на Украине.
Сейчас в списке заблокированных на основании этого приказа сайтов находятся 593 адреса, в том числе СМИ, не связанные с российским государством. Telegram-канал «Avtozak LIVE» в качестве доказательства блокировок личных страниц публикует следующий скриншот:
Напомним, ранее аудитория «ВКонтакте» начала расти из-за блокировок Instagram и Facebook.