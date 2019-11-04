«ВКонтакте» начала бороться с оскорбительными комментариями

Команда социальной сети сообщила, что запустила функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях. По мнению авторов, опция поможет защитить наиболее уязвимые группы — подростков и этнические меньшинства.

Работает функция следующим образом: когда пользователь пишет комментарий, алгоритмы определяют, если ли в нём оскорбительные слова. Если такие присутствуют, человеку советуют отказаться от обидной реплики.

Эксперимент продлится только один день — сегодня. Затем команда «ВКонтакте» оценит эффективность методики.

Соцсеть также привела актуальную статистику. Согласно указанным данным, 40% жителей России посещают «ВКонтакте» ежедневно, а месячный охват равен 77% аудитории рунета.