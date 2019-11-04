Наука и технологии
Сегодня 14:07
«ВКонтакте» начала бороться с оскорбительными комментариями
Но только в течение одного дня
Сегодня, в День народного единства, соцсеть «ВКонтакте» решила провести эксперимент. Пользователям, намеревающимся написать оскорбительный комментарий, площадка в течение дня будет советовать этого не делать.
Команда социальной сети сообщила, что запустила функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях. По мнению авторов, опция поможет защитить наиболее уязвимые группы — подростков и этнические меньшинства.
Работает функция следующим образом: когда пользователь пишет комментарий, алгоритмы определяют, если ли в нём оскорбительные слова. Если такие присутствуют, человеку советуют отказаться от обидной реплики.
Эксперимент продлится только один день — сегодня. Затем команда «ВКонтакте» оценит эффективность методики.
Соцсеть также привела актуальную статистику. Согласно указанным данным, 40% жителей России посещают «ВКонтакте» ежедневно, а месячный охват равен 77% аудитории рунета.