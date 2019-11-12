«ВКонтакте» начала бороться со ссылками на Яндекс.Музыку

В примере, размещённом на Roem.ru, пользователь попытался создать пост со ссылкой на песню Робби Уильямса в Яндекс.Музыке. После публикации в посте появилась прикреплённая из базы «ВКонтакте» соответствующая аудиозапись. Редакция Ferra.ru столкнулась с такой же ситуацией при аналогичной попытке.

Журналисты Roem.ru отметили, что читатели такого поста с большой вероятностью не станут переходить на Яндекс.Музыку, а послушают песню прямо во «ВКонтакте». То есть конкурентный сервис потеряет часть трафика.

Сообщается, что по данным SimilarWeb, «ВКонтакте» является крупнейшим донором трафика для Яндекс.Музыки. Кроме того, сервис Boom и детище Яндекса спорят за лидерство в России.