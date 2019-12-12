«ВКонтакте» начала напоминать пользователям о событиях в их жизни

Для мобильных устройств уже существуют приложения, которые собирают данные с различных соцсетей и формируют для пользователя воспоминания. «ВКонтакте» решила сделать подобие этой опции. В новом разделе также будут указываться годовщины дружбы с друзьями и многое другое. О наиболее интересных событиях соцсеть будет оповещать пользователей с помощью уведомлений.

«Воспоминаниями» можно делиться в историях. Найти раздел в веб-версии «ВКонтакте» можно под аватаром, в мобильном приложении — во вкладке другое. Также работает прямая ссылка.

Отмечается, что подобная опция есть не только у «ВКонтакте», но и у Facebook и Instagram.