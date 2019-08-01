«ВКонтакте» начала помогать пострадавшим от лесных пожаров в Сибири пользователям

Уведомления стали приходить жителям Красноярского края, Иркутской области, республик Якутия и Бурятия. Увидеть их могут только пользователи приложений и мобильной версии «ВКонтакте».

Это совместный проект соцсети и Greenpeace. От экологической организации «ВКонтакте» получила материалы с советами.

Так, в случае задымления специалисты советуют уехать на свежий воздух, а если нет такой возможности, то закрыть все окна и двери в помещении. Воздух в нём необходимо увлажнять, но проветривать рекомендуется только в часы с наименьшим уровнем задымления. Помимо этого следует принимать отхаркивающие средства и использовать качественные респираторы.

Стоит отметить, что Greenpeace уже направила в Госсовет России петицию с требованием рассказать людям правду о задымлении, а также отправить дополнительные силы на борьбу с огнём.

Фото: «Российская газета»