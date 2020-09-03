«ВКонтакте» начала предупреждать пользователей о заезженных шутках

В своём блоге команда соцсети написала, что «ВКонтакте» объявила себя «территорией, свободной от шуток о третьем сентября». В ленте новостей все записи со строчками из песни Шуфутинского будут отмечены специальным предупреждением. «Так ВКонтакте позаботится о людях, которые устали от повторяющегося из года в год юмора, который заполняет интернет”, — сказано в блоге.

Также соцсеть предложила альтернативную повестку дня. В «Клипах» на площадке запустили хештег #не3сентября. Его призывают добавлять к видео, не связанным со злополучной песней. «Благодаря хештегу пользователи легко найдут видео без костров рябин...», — написано в блоге.