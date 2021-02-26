«ВКонтакте» начнёт блокировать угрозы в комментариях

Алгоритмы «ВКонтакте» уже умеют определять прямые угрозы, в том числе пожелания смерти, обещания причинить вред здоровью и угрозы расправы. В будущем инструмент научат обнаруживать и травлю по национальной или религиозной принадлежности.

Из пресс-релиза компании следует, что администраторы сообществ могут восстановить отфильтрованные сообщения. Но тестовый запуск показал, что отсеянные комментарии возвращают только в 1% случаев.

«ВКонтакте миллионы сообществ по интересам — от групп фанатов сериалов до клубов любителей вышивания крестиком, от страниц международных брендов до пабликов с абстрактными мемами. В каждом из них разная атмосфера и свои принципы общения в рамках общих правил VK. Мы хотим дать администраторам возможность сделать среду в их сообществах более доброжелательной: подписчики смогут вести конструктивный диалог и не бояться получить жестокий комментарий в ответ», — рассказали в соцсети.