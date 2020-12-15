Наука и технологии
Сегодня 15:23
«ВКонтакте» обновила дизайн сайта для всех пользователей
Теперь шапка белая, а также используется новый фирменный шрифт
«ВКонтакте» объявила, что обновляет дизайн десктопной версии соцсети для всех пользователей. Новое оформление все увидят уже сегодня.
Как пишет сама соцсеть, иконки в новой версии сайта стали заметнее и лаконичнее. Шапка теперь не синяя, а белая — на ней лучше видно новый логотип. Кроме того, у платформы появился собственный шрифт VK Sans.
Впервые о смене оформления «ВКонтакте» заявила ранее в этом году. В октябре свежую версию сайта оценили 100 тысяч добровольцев. 78% из них предпочли новый дизайн старому.
Как объясняют во «ВКонтакте», цель смены оформления — развитие дизайн-системы VK, на которой основана вся экосистема компании. В неё входят Еда ВКонтакте, Такси ВКонтакте и другие сервисы.