«ВКонтакте» обвинили в насильном превращении слов «скидки» и «распродажи» в ссылки на AliExpress

Соцсеть обвинили в превращении в ссылки слов «купон, купоны, распродажа, дисконт, sale, халява,промокод, шоппинг», а также «11.11» и «1111» (это отсылка ко дню распродаж 11 ноября). Сообщается, что ссылками становятся даже слова в постах и комментариях пользователей.

Журналисты отмечают, что попасть в мини-приложение AliExpress через ссылки, можно только отсканировав QR-код.