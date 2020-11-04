Наука и технологии
Сегодня 16:33
«ВКонтакте» обвинили в насильном превращении слов «скидки» и «распродажи» в ссылки на AliExpress
Такие слова подсвечиваются красным
Администраторы сообществ «ВКонтакте» заметили, что некоторые слова в постах становятся кликабельными ссылками, выделенными красным. Как оказалось, они ведут пользователя в мини-приложение AliExpress.
Соцсеть обвинили в превращении в ссылки слов «купон, купоны, распродажа, дисконт, sale, халява,промокод, шоппинг», а также «11.11» и «1111» (это отсылка ко дню распродаж 11 ноября). Сообщается, что ссылками становятся даже слова в постах и комментариях пользователей.
Журналисты отмечают, что попасть в мини-приложение AliExpress через ссылки, можно только отсканировав QR-код.
roem
Напомним, сегодня, 4 ноября, «ВКонтакте» проводит эксперимент с фильтрацией оскорблений в комментариях пользователей. Нейросеть ищет угрозы и обидные слова в адрес национальных, религиозных меньшинств и других представителей общества.