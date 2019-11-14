«ВКонтакте» объяснила введение «дизлайков»

С изданием «Газета.Ru» беседовала руководительница Команды роста «ВКонтакте». По её словам, введение «дизлайков» позволит понимать истинную реакцию пользователей на разные комментарии. Сейчас у соцсети есть статистика только по условно позитивным сигналам. Если под комментарием стоит «лайк» или ответ, то эти показатели маркируют сообщение как интересное. Но часто в комментариях люди могут показывать и недовольство.

«В какие-то паблики люди приходят ради эмоциональной дискуссии. А в другие — за общением с единомышленниками, и администраторам приходится оперативно исключать комментарии, которые идут против мнения комьюнити», — добавила представительница соцсети.