«ВКонтакте» объявила войну антипрививочникам

«ВКонтакте» показывает большой баннер, в котором сказано, что материалы сообщества могут быть опасны для здоровья. Также соцсеть предлагает ознакомиться с официальной позицией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросу прививок.

Редакция Ferra.ru заметила, что в поиске по соцсети можно найти группы антипрививочников, при посещении которых такой баннер не появляется. По каким критериям «ВКонтакте» отбирает сообщества, соцсеть не уточнила. Зато она позволяет пользователям жаловаться на страницы в поддержку.

Полностью запрещать сообщества антипрививочников социальная сеть не собирается, так как цензура противоречит ценностям «ВКонтакте».