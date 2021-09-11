«ВКонтакте» оказалась востребована среди охранников, а YouTube — среди продавцов

В опросе участвовали 3000 граждан из всех округов страны. Им задавали вопрос: «Если бы осталась всего одна социальная сеть, вы бы хотели, чтобы какая социальная сеть это была?». В целом, среди всех опрошенных больший процент предпочёл бы, чтобы осталась «ВКонтакте».

Как пишет SuperJob, эта же соцсеть наиболее популярна среди охранников. Если бы можно было выбрать только одну социальную сеть, «ВКонтакте» выбрали бы 34% охранников. Также она популярна и среди менеджеров по закупкам (33%).

Маркетологи отдали предпочтение Instagram (35%), как и менеджеры по работе с клиентами (29%). YouTube выбрали продавцы (26%) и менеджеры по продажам (25%). К «Одноклассникам» душа лежит у охранников (24%) и водителей (11%). Facebook чаще всех выбирали дизайнеры (15%) и экономисты (8%), а TikTok — воспитатели (5%). Менеджеры по логистике и программисты больше всех равнодушны к судьбе соцсетей.