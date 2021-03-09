«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за неудаление призывов к митингам

«ВКонтакте» обвинили в нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации»).

ТАСС пишет, что 22 января Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» удалить посты с призывали к участию в митинге. В суде заявили, что указанная информация не была удалена в течение суток с момента получения уведомления.

Администрация сети «ВКонтакте» уже заявила, что намерена обжаловать решение суда.

Также СМИ сообщили, что в отношении Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и Google было составлено 12 протоколов об административном нарушении по той же причине.