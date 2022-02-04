«ВКонтакте» перестал работать

Судя по DownDetector, проблемы с доступом начались около 19:00 по московскому времени. Люди жалуются на недоступность и сайта, и приложения. Карта сбоев и отчётов о проблемах показывает, что соцсеть не работает не только в России, но и в других странах.

На проблемы пожаловались уже больше 66 тысяч человек (на момент публикации новости). Сообщается также, что крупный сбой зафиксирован у Ростелекома.

В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили, что «у части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой "ВКонтакте", мы оперативно восстанавливаем работу».