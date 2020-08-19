«ВКонтакте» по ошибке рассылала пожертвованные деньги не на те кошельки

Как пишет vc.ru, «ВКонтакте» получила жалобу пользователя на «мошенничество». Он рассказал, что не получает донаты с виджета приложения. Также пользователь заметил, что номер кошелька сам по себе изменился: вместо его номера был указан кошелёк разработчика приложения Happy Santa.

Представители соцсети объяснили журналистам, что такая проблема появилась у части пользователей iOS-приложения несколько дней назад. Из-за ошибки оно могло отображать реквизиты сообщества разработчиков. Эта ошибка, как сообщается, уже исправлена. Сегодня «ВКонтакте» выпустит в App Store соответсвующее обновление. А команда Happy Santa вернёт пользователям деньги, которые попали к ним по ошибке. Как отмечают в соцсети, речь идёт о сумме менее четырёх тысяч рублей.