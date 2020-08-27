Наука и технологии
Сегодня 15:07
«ВКонтакте» позволит до неузнаваемости менять фон в видеороликах пользователей
Можно сделать вид, будто ты в тренажёрном зале
Соцсеть «ВКонтакте» ввела AR-фоны (AR — дополненная реальность) с технологией 360° в «Клипах». Благодаря этому пользователи смогут до неузнаваемости менять фон в видеороликах.
Сообщается, что фон, а точнее виртуальное пространство, будет изменяться вместе с тем, как пользователь двигает камерой. То есть должно получиться реалистично.
Среди набора виртуальных пространств есть джунгли, пляжи, поверхность Луны, баня, тренажёрный зал и даже барабан стиральной машинки. Также доступны фоны других городов (Лондон, Нью-Йорк или Сидней) и достопримечательностей (египетские пирамиды, Великая Китайская стена, Красная площадь).
Решение базируется на алгоритмах глубокого обучения для сегментации человека в режиме реального времени и алгоритмах визуализации сферических панорам. Также используется встроенный в смартфон акселерометр. В будущем технологию хотят внедрить в видеозвонки и истории.