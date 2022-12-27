ВКонтакте позволит отключать троллинг и ругательства в соцсети одним нажатием кнопки

Речь идёт о режиме «Личное пространство», он позволяет «оградить себя от нежелательного внимания», то есть на время ограничить круг общения. Соцсеть будет предлагать активировать такой режим пользователям, которые за час получили более трёх негативных комментариев или постов от тех, кто не входит в список их друзей. После отправки уведомления нейросеть приостановит свою работу на сутки, а потом возобновит. Всего пользователю может прийти не более трёх уведомлений за месяц. Отмечается также, что нейросеть считывает активность только в открытых профилях.

Режим «Личное пространство» будет активен неделю. В это время пользователи также будут видеть в ленте новостей специальные тематические материалы и рекомендации для улучшения психического здоровья.