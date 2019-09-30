«ВКонтакте» придумала новый способ «навязывать» пользователям товары и услуги

Игры написаны на HTML 5. Отображаются они в ленте пользователей мобильной версии и приложениях «ВКонтакте». Через интерактивные объявления рекламодатели могут отправить пользователей в собственное сообщество, переписку с чат-ботом или вовсе на внешний сайт.

Первым сервисом, который решил попробовать новый формат рекламы, стал Delivery Club. Для него была создана мини-игра, в которой надо управлять курьером, доставляющим еду. Игроки получают в конце набор стикеров и скидку на первый заказ в Delivery Club.

«ВКонтакте» сообщает, что интерактивные объявления гораздо эффективнее других видов рекламы: на них пользователи кликают в три раза чаще.