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«ВКонтакте» разрешила авторам мемов зарабатывать деньги

Запущена специальная биржа
«ВКонтакте» представила «Биржу авторов» — специальную платформу, на которой заказчики могут искать и выбирать авторов для создания различного контента, в том числе мемов.

Для того, чтобы начать зарабатывать на платформе, нужно подать заявку. В заявке необходимо описать, что именно автор умеет делать, в какой тематике предпочитает работать, какой у него опыт, а также привести ссылки на работы. Если заявителя внесут в список авторов, он получит доступ к просмотру заказов, а также возможность принимать личные предложения от заказчиков. Пока подать заявку могут только администраторы сообществ, у которых когда-либо был «Прометей».

В каталоге исполнителей зарегистрированы уже более 1000 авторов. Среди них, по словам представителей «ВКонтакте», заказчики будут выбирать «художников, музыкантов, дизайнеров, копирайтеров, даже мастеров мемов», которые могли бы выполнить необходимую работу.

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