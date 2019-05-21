«ВКонтакте» разрешила авторам мемов зарабатывать деньги

Для того, чтобы начать зарабатывать на платформе, нужно подать заявку. В заявке необходимо описать, что именно автор умеет делать, в какой тематике предпочитает работать, какой у него опыт, а также привести ссылки на работы. Если заявителя внесут в список авторов, он получит доступ к просмотру заказов, а также возможность принимать личные предложения от заказчиков. Пока подать заявку могут только администраторы сообществ, у которых когда-либо был «Прометей».

В каталоге исполнителей зарегистрированы уже более 1000 авторов. Среди них, по словам представителей «ВКонтакте», заказчики будут выбирать «художников, музыкантов, дизайнеров, копирайтеров, даже мастеров мемов», которые могли бы выполнить необходимую работу.