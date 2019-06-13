«ВКонтакте» разрешила продавать сообщества

Хоть раньше продавать сообщества «ВКонтакте» было запрещено, сделки происходили всё равно, в обход правил площадки. В интернете можно найти множество рекомендаций о том, как купить публичную страницу в социальной сети. Однако за это можно было схлопотать блокировку.

Теперь «ВКонтакте» признала, что владельцы сообществ могут распоряжаться результатом своего труда так, как им это угодно. Поэтому соцсеть обновила соответствующие пункты 5.13.2 и 6.3.13 правил.

Также платформа предупреждает, что любые подобные сделки пользователь совершает под свою ответственность, поэтому ему лучше консультироваться со специалистами. В помощь пользователям «ВКонтакте» составила рекомендации.