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«ВКонтакте» разрешила записывать голосовые сообщения длительностью до часа
Но теперь соцсеть умеет их быстро расшифровывать
Соцсеть «ВКонтакте» сообщила, что улучшила функцию голосовых сообщений. Теперь пользователи могут записывать голосовые сообщения длительностью до часа, а скорость их расшифровки увеличилась.
Как пишет команда соцсети в пресс-релизе, алгоритмы «ВКонтакте» могут расшифровать записи продолжительностью до двух минут за секунду. Именно такие голосовые составляют большую часть всех отправляемых аудиосообщений — 99%. Во «ВКонтакте» утверждают, что голосовые сообщения — это самый популярный тип вложений в переписках соцсети.
Разработчики «ВКонтакте» написали алгоритмы, которые автоматически разбивают длинное голосовое сообщение на короткие блоки, а затем одновременно их расшифровывают. В итоге блоки снова объединяют в одно сообщение. Благодаря этому скорость расшифровки увеличилась.
Команда VK запустила технологию распознавания голосовых в июне. По подсчётам соцсети, в среднем каждый пользователь читает восемь расшифровок в день.