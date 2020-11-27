«ВКонтакте» разрешила записывать голосовые сообщения длительностью до часа

Как пишет команда соцсети в пресс-релизе, алгоритмы «ВКонтакте» могут расшифровать записи продолжительностью до двух минут за секунду. Именно такие голосовые составляют большую часть всех отправляемых аудиосообщений — 99%. Во «ВКонтакте» утверждают, что голосовые сообщения — это самый популярный тип вложений в переписках соцсети.

Разработчики «ВКонтакте» написали алгоритмы, которые автоматически разбивают длинное голосовое сообщение на короткие блоки, а затем одновременно их расшифровывают. В итоге блоки снова объединяют в одно сообщение. Благодаря этому скорость расшифровки увеличилась.

Команда VK запустила технологию распознавания голосовых в июне. По подсчётам соцсети, в среднем каждый пользователь читает восемь расшифровок в день.