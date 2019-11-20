«ВКонтакте» решила идти за рубеж

Как пишут «Ведомости», речь идёт о Казахстане. Представительство компании появится там в начале 2020 года. На сегодняшний день у «ВКонтакте» есть представительства только в российских городах — Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. Они работают над проектами с местными авторами, компаниями и СМИ. В Екатеринбурге, например, «ВКонтакте» запустила аудиогид по Уральской биеннале.

Ранее у соцсети уже было зарубежное представительство — в Украине. Но его закрыли после того, как страна ввела санкции против «ВКонтакте».

Сообщается, что активная аудитория соцсети в Казахстане составляет более 7,6 млн человек. Именно поэтому компания решила открыть там представительство.