«ВКонтакте» сделала кнопку «Нравится» с несколькими вариантами, как в Facebook

Сначала эту опцию обнаружили пользователи. В JavaScript файлах соцсети нашли код аналога реакций из Facebook. «ВКонтакте» подтвердила нововведение.

Представители соцсети рассказали, что провели исследования и увидели: иногда пользователям не хватает средств для выражения своего отношения к публикации. Например, им хочется выразить негативные эмоции, и тогда кнопка «Нравится» не подходит.

«ВКонтакте» осознаёт, что нововведение может показаться кому-то знакомым. Поэтому соцсеть даже сделала специальную реакцию «Где-то было», которую можно оставить под постами об анонсе функции.

Чтобы поставить «реакцию» в мобильном приложении, нужно зажать кнопку «Нравится», а на компьютере — навести на неё курсор.