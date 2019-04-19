ВКонтакте «сотрёт» половину пользователей в честь новых «Мстителей»

Действие «щелчка Таноса» зрители могли увидеть в предпоследней части «Мстителей: Война бесконечности». В конце фильма антагонист обратил половину вселенной в прах, только щёлкнув пальцами в перчатке, инкрустированной могущественными камнями бесконечности. В «Мстителях: Финал» ожидается развязка всей истории. В прокат в России фильм выйдет 29 апреля, во всём мире — 24 апреля.

Именно поэтому Вконтакте начнёт флешмоб 24 апреля. В этот день половина аккаунтов-участников акции «Щелчок Таноса» будет заблокирована на 15 минут.

Чтобы участвовать во флешмобе необходимо зайти в специальное приложение на платформе VK Apps и согласиться с правилами акции.