«ВКонтакте» стала работать в два раза быстрее

Отмечается, что потребление контента на высокой скорости не будет вызывать потери качества даже при неустойчивом интернет-соединении. Новый протокол ускоряет доставку контента во всех регионах и по всему миру. Это значит, что пользователи смогут быстрее обмениваться фотографиями, сообщениями и комментариями, музыкой, обновлять новостную ленту. Команда «ВКонтакте» обещает, что приложение будет работать заметно быстрее и в метро, и во время путешествий, и в горах, и на даче или в лесу.

Компания пишет, что из-за внедрения нового протокола суммарное число ежедневно просматриваемых событий выросло более чем на 250 млн. Дело в том, что новая технология уже прошла тестирование.

Стоит отметить, что новый транспортный протокол QUIC — аналог широко используемого TCP. QUIC передаёт данные по сети исключительно в зашифрованном виде.