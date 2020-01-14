«ВКонтакте» «удалила» часть пользователей

Если зайти в список друзей в соцсети, то можно увидеть, что учётные записи некоторых пользователей помечены как DELETED. При этом владельцы этих страниц об «удалении» ничего не знают. Аккаунты у них продолжают функционировать как прежде.

Причина сбоя пока неизвестна. На момент публикации новости проблема актуальна.

Кроме того, СМИ сообщили, что часть пользователей вообще не смогла получить доступ к сайту. По данным портала downdetector, 23% пожаловавшихся людей не могут отправить сообщения, а 73% — загрузить сайт. Ещё 3% пожаловались на проблемы с входом.