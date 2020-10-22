«ВКонтакте» удалила посты о протестных акциях в России

Как пишут журналисты со ссылкой на активиста Павла Харитоненко, среди удалённых постов были анонсы акций и информация о попытке обжаловать отказ мэрии в проведении митинга. Всего исчезли 10 записей.

Сначала поддержка «ВКонтакте» объясняла удаление нарушением авторских прав. Активисты утверждают, что использовали собственные снимки. Затем стало ясно, что это было требование Генпрокуратуры. Техподдержка привела и номер требования.

Сообщается, что речь шла о протестных акциях в Иркутске в поддержку Хабаровска. Такие же посты были заблокированы для продвижения и в Instagram, но после обращения поддержка площадки всё разблокировала.