Наука и технологии
Сегодня 14:04
«ВКонтакте» удалила запрещённое сообщение из личной переписки пользователя
Говорит, это сделал робот
Редактор социальных сетей телеканала «Дождь» рассказал, что «ВКонтакте» удалила запрещённое сообщение из его личной переписки. Сама соцсеть позже объяснила, что за удаление ответственен специальный инструмент.
По словам мужчины, он отправил сообщение с мемом о выходцах с Кавказа подруге в 2015 году. Позже это изображение признали экстремистским. Об удалении сообщения мужчина узнал из уведомления в соцсети. Правда, в нём не было указано, что конкретно было удалено. Пользователя также предупредили, что при повторном нарушении его профиль может быть заблокирован навсегда.
Представитель пресс-службы «ВКонтакте» сообщил, что у социальной сети есть автоматические инструменты для удаления экстремистского контента. Модераторы площадки доступ к переписке не имеют.
Артём Миндрин