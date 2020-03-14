«ВКонтакте» удалила запрещённое сообщение из личной переписки пользователя

По словам мужчины, он отправил сообщение с мемом о выходцах с Кавказа подруге в 2015 году. Позже это изображение признали экстремистским. Об удалении сообщения мужчина узнал из уведомления в соцсети. Правда, в нём не было указано, что конкретно было удалено. Пользователя также предупредили, что при повторном нарушении его профиль может быть заблокирован навсегда.

Представитель пресс-службы «ВКонтакте» сообщил, что у социальной сети есть автоматические инструменты для удаления экстремистского контента. Модераторы площадки доступ к переписке не имеют.