«ВКонтакте» ускорила загрузку видеороликов и прямых трансляций

Новая технология теперь работает в рамках единой видеоплатформы и в видеосервисе социальной сети «Одноклассники». Отмечается, что CDN-сеть стала одной из крупнейших в России и включает в себя более 50 узлов. В итоге пользователи «ВКонтакте» по всему миру смогут потреблять контент на более высокой скорости. Кроме того, в среднем на 20% выросло качество видео картинки и снизилось число буферизаций. Сильнее всего скорость загрузки увеличилась на Дальнем Востоке — на 100%.

Распределённая сеть доставки контента состоит из серверов, которые расположены в разных точках России и мира. Узлы сети В«Контакте» расположены в центрах крупных регионов России: в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Кроме того, они есть в городах, где это особенно необходимо: в Петропавловске-Камчатском и Норильске.