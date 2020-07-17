Наука и технологии
Сегодня 14:37
«ВКонтакте» ввела систему распознавания неприличных жестов в роликах пользователей
Пока в тестовом режиме
Соцсеть «ВКонтакте» сообщила, что ввела систему распознавания неприличных жестов в роликах пользователей «Клипах». Этот сервис — аналог TikTok.
Сейчас «ВКонтакте» только обучает алгоритмы распознавания. Они тренируются на коротких вертикальных видео в «Клипах», которые может создавать любой пользователь.
Команда соцсети считает, что такое решение может сделать просмотр роликов более комфортным для зрителей: им не придётся сталкиваться с негативом. К неприличным жестам система относит, в частности, средний палец. Такие части кадра она будет размывать или закрывать чёрным прямоугольником. В пресс-релизе соцсети сказано, что опция основана на технологии распознавания жестов.
«Клипы» были запущены во «ВКонтакте» совсем недавно. За первый месяц работы сервис собрал 3 млрд просмотров.