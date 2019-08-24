«ВКонтакте» выяснила, сколько российских предпринимателей проверяют соцсети сотрудников

Опрос проводился среди российских предпринимателей, которые занимаются подбором сотрудников самостоятельно. Как оказалось, более 70% респондентов проверяют аккаунты в соцсетях соискателей. Конкретно они смотрят подписки на профессиональные сообщества, наличие рабочих контактов и фотографии.

67% опрошенных рассказали, что сразу просят соискателей указывать ссылки на профили в резюме. 23% признались, что, если не знают, кого выбрать, на их решение влияет именно содержание аккаунтов претендентов.

Также 76% респондентов заявили, что отслеживают, о чём сотрудники пишут публично в соцсетях. Каждый четвёртый предприниматель и вовсе пытается контролировать высказывания работника, если они касаются компании.

На удивление, специализированные ресурсы по поиску работы не пользуются у работодателей популярностью: сотрудников там ищут только 29% опрошенных. Чаще предприниматели ищут кандидатов на сайтах объявлений и в соцсетях.

Кроме того, большинство (93%) респондентов признались, что испытывают трудности при поиске сотрудников.