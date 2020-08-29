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«ВКонтакте» заблокировала больше сотни страниц за «язык вражды»
В соцсети утверждают, что банят не за обидные слова, а за угрозы
Социальная сеть «ВКонтакте» поделилась статистикой банов по новым правилам, запрещающим «язык вражды». Так называют угрозы и серьёзные оскорбления. Как оказалось, за неделю соцсеть заблокировала 142 страницы за «язык вражды».
Представители «ВКонтакте» отметили, что банят не за неосторожные слова или выражения, а за призывы к уничтожению, издевательствам или физическому насилию.
Ниже приведён пример «языка вражды»:
ВКонтакте
Соцсеть банит тех, кто систематически публикует подобный вышеуказанному контент. При этом сначала администраторы таких сообществ получают предложение самостоятельно удалить оскорбительные сообщения. Если этого не происходит, «ВКонтакте» применяет блокировку. В соцсети отметили, что не просматривают сообщения пользователей в поиске «языка вражды».
Ранее стало известно, что «ВКонтакте» заблокировала и антифеминистские, и феминистские паблики.