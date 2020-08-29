«ВКонтакте» заблокировала больше сотни страниц за «язык вражды»

Соцсеть банит тех, кто систематически публикует подобный вышеуказанному контент. При этом сначала администраторы таких сообществ получают предложение самостоятельно удалить оскорбительные сообщения. Если этого не происходит, «ВКонтакте» применяет блокировку. В соцсети отметили, что не просматривают сообщения пользователей в поиске «языка вражды».

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» заблокировала и антифеминистские, и феминистские паблики.