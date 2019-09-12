«ВКонтакте» запретили распространять в соцсети пиратские книги

Соглашение с соцсетью подписали «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Альпина паблишер», «Аудиокнига», «Литрес», а также Ассоциация по защите прав в интернете (АЗАПИ).

«ВКонтакте» планомерно борется с пиратским контентом в течение последних нескольких лет. В 2010–2015 годах в США её называли одним из крупнейших пиратских сайтов в мире, но теперь площадку нельзя удостоить таким почётным званием. В 2016 году «ВКонтакте» договорилась с правообладателями об удалении нелегальных треков, а потом и вовсе запустила платный сервис Boom. Чуть позже соцсеть стала налаживать отношения с создателями видеоконтента. Теперь очередь дошла и до книг.

«Ведомости» отмечают, что «ВКонтакте» вместе с YouTube и Telegram входит в топ-3 площадок в России по числу выявляемых и удаляемых пиратских копий книг.

Теперь соцсеть будет использовать Copyright Check для распознания нелегального контента по цифровому отпечатку и не допускать загрузки пиратских книг.