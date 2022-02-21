«ВКонтакте» запустила автоматический определитель нежелательных номеров

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«ВКонтакте» запустила автоматический определитель нежелательных номеровБесплатный
В мобильном приложении «ВКонтакте» появилась новая функция — оно теперь предупреждает пользователей о нежелательных телефонных звонках. Сервис работает без интернета, в фоновом режиме и доступен бесплатно на iOS и Android.
Новая опция автоматического определения номера сверяет входящие вызовы с собственной базой организаций. Если находится совпадение, приложение помечает звонок как спам или показывает название компании и сферу её работы, например, доставка товаров.
К нежелательным вызовам отнесли мошеннические, звонки от коллекторов и подозрительных организаций, а также «немые» звонки.
Пользователи могут включить функцию в настройках приложения в разделе «Определитель номера». Также каждый может дать обратную связь и указать, что какой-то номер принадлежит мошенникам или коллекторам.
Источник: Пресс-служба «ВКонтакте»