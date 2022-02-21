«ВКонтакте» запустила автоматический определитель нежелательных номеров

Новая опция автоматического определения номера сверяет входящие вызовы с собственной базой организаций. Если находится совпадение, приложение помечает звонок как спам или показывает название компании и сферу её работы, например, доставка товаров.

К нежелательным вызовам отнесли мошеннические, звонки от коллекторов и подозрительных организаций, а также «немые» звонки.

Пользователи могут включить функцию в настройках приложения в разделе «Определитель номера». Также каждый может дать обратную связь и указать, что какой-то номер принадлежит мошенникам или коллекторам.