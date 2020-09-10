«ВКонтакте» запустила бесплатные групповые видеозвонки на 128 человек

В пресс-релизе компания указывает, что в её сервисе бесплатно представлены все привычные возможности платных корпоративных платформ для видеоконференций. Помимо перечисленных выше преимуществ новая площадка предлагает и демонстрацию экрана. Пользоваться сервисом «ВКонтакте» можно на любом устройстве без установки дополнительных приложений.

Пользователь может отправить ссылку с приглашением в звонок любому человек. Тот может участвовать в конференции анонимно.

Представители «ВКонтакте» пишут, что с помощью видеозвонков удобно проводить совещания, учебные занятия и дружеские встречи. Участники звонка будут видеть крупным планом именно того человека, который говорит.

Сервис также поддерживает виртуальные AR-фоны с технологией 360°. Можно выбрать фоны Луны, Китайской стены, египетских пирамид, Лондона, Нью-Йорка, Сиднея и необитаемых островов.