«ВКонтакте» запустила эксперимент по борьбе с оскорблениями в комментариях

В течение суток «ВКонтакте» будет тестировать две функции. Администраторы сообществ смогут включить фильтр враждебных высказываний в настройках, а пользователи будут видеть предложение отказаться от оскорбления при написании комментария.

В сообществах с активированной опцией нейросеть будет удалять комментарии с угрозами, например, пожелания смерти. Администратор будет видеть все комментарии, которые отсеял фильтр. Он сможет их восстановить при желании или отправить автора в чёрный список.

В прошлом году «ВКонтакте» уже проводила эксперимент с предложениями отказаться от оскорблений в комментариях. Соцсеть пишет, что благодаря этому удалось сократить количество обидных выражений в комментариях на 36%. Команда «ВКонтакте» может оставить эту опцию на постоянной основе.