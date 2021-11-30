«ВКонтакте» закрыла Boom и запустила новый музыкальный сервис

В новом приложении можно будет слушать музыку как онлайн, так и без подключения к интернету. Есть радио на базе миксов по жанрам, артистам и альбомам, а также подборки от музыкальной редакции VK Музыки. Есть, конечно, и плейлист, составленный на рекомендациях.

Скоро в VK Музыке появится алгоритм, который будет сравнивать музыкальные вкусы пользователей и покажет музыкальную совместимость. Он подберёт подходящие плейлисты.

Ещё компания запустила продукт для музыкантов — VK Студия. Он даёт инструменты для продвижения.

VK Музыка доступна без подписки с рекламой. Если же купить подписку VK Combo, но ограничений не будет вовсе. Сейчас новые пользователи могут приобрести её за 75 рублей в месяц на первые 3 месяца.

Из самих «ВКонтакте» и «Одноклассников» музыкальные раздели никуда не пропали.