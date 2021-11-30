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«ВКонтакте» закрыла Boom и запустила новый музыкальный сервис

В очередной раз
VK сообщила, что запускает новый музыкальный сервис — да, Boom больше нет. Компания решила объединить все свои музыкальные продукты: разделы соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов в VK Музыка.
«ВКонтакте» закрыла Boom и запустила новый музыкальный сервис

В новом приложении можно будет слушать музыку как онлайн, так и без подключения к интернету. Есть радио на базе миксов по жанрам, артистам и альбомам, а также подборки от музыкальной редакции VK Музыки. Есть, конечно, и плейлист, составленный на рекомендациях.

Скоро в VK Музыке появится алгоритм, который будет сравнивать музыкальные вкусы пользователей и покажет музыкальную совместимость. Он подберёт подходящие плейлисты.

Ещё компания запустила продукт для музыкантов — VK Студия. Он даёт инструменты для продвижения.

VK Музыка доступна без подписки с рекламой. Если же купить подписку VK Combo, но ограничений не будет вовсе. Сейчас новые пользователи могут приобрести её за 75 рублей в месяц на первые 3 месяца.

Из самих «ВКонтакте» и «Одноклассников» музыкальные раздели никуда не пропали.

Источник: Пресс-служба VK
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