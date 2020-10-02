«ВКонтакте» запустила розыгрыш гаджетов и других призов в честь дня рождения

10 октября «ВКонтакте» исполнится 14 лет, как следует из пресс-релиза компании. Вместе с партнёрами соцсеть проводит розыгрыш. Пользователи «ВКонтакте» могут выиграть полгода поездок на «Такси ВКонтакте», LED-телевизоры, iPhone 11, ноутбуки, консоли, беспроводные наушники и другие гаджеты.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно открыть мини-приложение праздничное «Колесо фортуны» по этой ссылке. У каждого пользователя есть один игровой ход в неделю. Но чтобы увеличить шансы на выигрыш, можно выполнять задания или жертвовать средства в благотворительный фонд «Подари жизнь».

Суперпризы будут разыграны 10 октября — победители получат уведомления.