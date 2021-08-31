«ВКонтакте» запустила собственную электронную почту

Пользователи сервиса получат почту с коротким доменом @vk.com. Её можно настроить под себя. Пользователям будут доступны яркие темы оформления, сортировка писем и возможность отписаться от ненужной рассылки одним нажатием. Авторизоваться в VK Почте можно через единую учётную запись VK Connect.

Почта также позволит сразу переходить в чат с компанией в мессенджере «ВКонтакте» из письма. Так можно будет уточнить, например, статус заказа или время доставки.

Пользователи также смогут создать почту с использованием короткого адреса своей страницы «ВКонтакте». Эта возможность сохранится в течение 30 дней после запуска сервиса или после того, как пользователь обновит адрес профиля.