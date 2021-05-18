«ВКонтакте» запустила собственный прокат самокатов

Первое время сервис будет доступен жителям Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Самары. Это совместный проект «ВКонтакте» и «Ситимобила», также в коллаборации участвует Urent. Сообщается, что сервис будут развивать как агрегатор. Если всё получится, на одной платформе появятся и другие компании, занимающиеся прокатом самокатов.

Чтобы воспользоваться новинкой, нужно перейти во вкладку «Сервисы» в приложении VK и найти там «Прокат ВКонтакте». Оплатить поездку можно тоже прямо в приложении. Можно забронировать самокат заранее, чтобы никто не успел забрать его.

Авторы проекта обещают, что в 2021 году расширят сервис на 50 городов по всей России.