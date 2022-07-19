«ВКонтакте» запустила создание стикеров на базе вашего лица

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«ВКонтакте» запустила создание стикеров на базе вашего лицаДостаточно просто загрузить фото
Соцсеть «ВКонтакте» добавила vmoji — персонализированные цифровые аватары, которые создаются при распознавании вашего лица. То есть можно сделать стикеры, похожие на вас, и получить уникальный набор.
Создание виртуального аватара и набора стикеров стало доступно в обновлённой версии приложения «ВКонтакте». Делиться стикерами можно в чатах VK Мессенджера, историях и клипах, комментариях к публикациям в соцсети.
Чтобы создать аватар, нужно выбрать фото профиля, загрузить любимый снимок или сделать селфи. После этого нейросети предложат внешний вид для аватара. Можно при желании самостоятельно добавить нужные детали к образу.
Базовый набор стикеров vmoji доступен бесплатно.