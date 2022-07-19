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«ВКонтакте» запустила создание стикеров на базе вашего лица

Достаточно просто загрузить фото
Соцсеть «ВКонтакте» добавила vmoji — персонализированные цифровые аватары, которые создаются при распознавании вашего лица. То есть можно сделать стикеры, похожие на вас, и получить уникальный набор.
«ВКонтакте» запустила создание стикеров на базе вашего лица

Создание виртуального аватара и набора стикеров стало доступно в обновлённой версии приложения «ВКонтакте». Делиться стикерами можно в чатах VK Мессенджера, историях и клипах, комментариях к публикациям в соцсети.

«ВКонтакте» запустила создание стикеров на базе вашего лица

Чтобы создать аватар, нужно выбрать фото профиля, загрузить любимый снимок или сделать селфи. После этого нейросети предложат внешний вид для аватара. Можно при желании самостоятельно добавить нужные детали к образу.

Базовый набор стикеров vmoji доступен бесплатно.

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