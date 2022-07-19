«ВКонтакте» запустила создание стикеров на базе вашего лица

Чтобы создать аватар, нужно выбрать фото профиля, загрузить любимый снимок или сделать селфи. После этого нейросети предложат внешний вид для аватара. Можно при желании самостоятельно добавить нужные детали к образу.

Базовый набор стикеров vmoji доступен бесплатно.