ВКонтакте запустила умный подбор коротких видеороликов под настроение

«ВКонтакте» назвала новую функцию конструктором впечатлений. Воспользоваться им можно будет как в отдельном приложении VK Клипов, так и в разделе «Клипы» приложения ВКонтакте. Нужно нажать на анимированную иконку конструктора в правом верхнем углу ленты и выбрать, какие ролики хочется посмотреть.

В конструкторе также можно будет настроить, какие авторы интересны прежде всего — новички или популярные блогеры. Выбранные настройки будут действовать в течение часа. Если по истечении этого срока пользователь снова посетит раздел «Клипы» или приложение VK Клипы, он увидит ленту по умолчанию. Функция появится у всех пользователей постепенно в течение недели.