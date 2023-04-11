Наука и технологии
13:07, 11 апреля 2023
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ВКонтакте запустила умный подбор коротких видеороликов под настроение

В VK Клипы

VK Клипы представили новую рекомендательную ленту. Теперь её можно настроить под своё настроение. Ролики будут подбираться в зависимости от того, что хочет пользователь: чему-то научиться, отвлечься, посмеяться.

ВКонтакте запустила умный подбор коротких видеороликов под настроение

Фото: ВКонтакте

«ВКонтакте» назвала новую функцию конструктором впечатлений. Воспользоваться им можно будет как в отдельном приложении VK Клипов, так и в разделе «Клипы» приложения ВКонтакте. Нужно нажать на анимированную иконку конструктора в правом верхнем углу ленты и выбрать, какие ролики хочется посмотреть.

В конструкторе также можно будет настроить, какие авторы интересны прежде всего — новички или популярные блогеры. Выбранные настройки будут действовать в течение часа. Если по истечении этого срока пользователь снова посетит раздел «Клипы» или приложение VK Клипы, он увидит ленту по умолчанию. Функция появится у всех пользователей постепенно в течение недели.

Источник:ВКонтакте
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