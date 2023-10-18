ВКС России будут всегда патрулировать воздушное пространство над Чёрным морем

По словам Путина, это не угроза в чью-либо сторону. Патрулирование необходимо для того, чтобы следить за ситуацией на Средиземном море. Самолёты МиГ-31, которые будут патрулировать над Чёрным морем, вооружены ракетами «Кинжал».