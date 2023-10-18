ВКС России будут всегда патрулировать воздушное пространство над Чёрным морем

15:07, 18 октября 2023
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ВКС России будут всегда патрулировать воздушное пространство над Чёрным моремДля контроля ситуации на Средиземном море
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай сообщил, что ВКС страны начнут на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Чёрным морем.
По словам Путина, это не угроза в чью-либо сторону. Патрулирование необходимо для того, чтобы следить за ситуацией на Средиземном море. Самолёты МиГ-31, которые будут патрулировать над Чёрным морем, вооружены ракетами «Кинжал».
По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами "Кинжал". Они, как известно, имеют дальность свыше тысячи километров и скорость девять махов.
Владимир Путин
Президент Российской Федерации