ВКС России получили ещё один восстановленный бомбардировщик Ту-22М3

Самолёт передадут Дальней авиации Возушно-космических сил России.

«На самолёте были проведены необходимые регламентные работы, успешно выполнены предъявительские и приёмо-сдаточные испытания. После ознакомительного полёта самолёт был передан эксплуатирующей организации», — сказано в сообщении Telegram-канала ОАК.