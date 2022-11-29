ВКС России получили ещё один восстановленный бомбардировщик Ту-22М3

22:31, 29 ноября 2022
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ВКС России получили ещё один восстановленный бомбардировщик Ту-22М3Самолёт передадут Дальней авиации
В России восстановили очередной бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Об этом сообщила «Объединённая авиастроительная корпорация» в своём Telegram-канале.
Фото: Thedrive.com
Самолёт передадут Дальней авиации Возушно-космических сил России.
«На самолёте были проведены необходимые регламентные работы, успешно выполнены предъявительские и приёмо-сдаточные испытания. После ознакомительного полёта самолёт был передан эксплуатирующей организации», — сказано в сообщении Telegram-канала ОАК.